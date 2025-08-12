|Kurse + Charts + Realtime
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Hersteller von Windkraftanlagen die Erwartungen nicht erreicht, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber trotz der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt worden. Gemeinsam mit der Entwicklung der Gewährleistungsrückstellungen sei dies ein gutes Zeichen./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
128.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
116.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25