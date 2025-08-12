NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Hersteller von Windkraftanlagen die Erwartungen nicht erreicht, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber trotz der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt worden. Gemeinsam mit der Entwicklung der Gewährleistungsrückstellungen sei dies ein gutes Zeichen./rob/tih/nas;