Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’564 -0.1%  SPI 17’530 -0.1%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’217 -0.4%  Euro 0.9195 0.0%  EStoxx50 5’489 -0.3%  Gold 4’530 0.8%  Bitcoin 53’817 1.9%  Dollar 0.7994 0.1%  Öl 116.1 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIAs neuer Favorit: Warum Jensen Huang OpenClaw als das "nächste ChatGPT" feiert
Goldman Sachs sieht Kursraketen: Diese Raffinerie-Aktien sind die Top-Picks des US-Bank
Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt wieder gefragt
Bayer-Aktie in Grün: Finerenon erhält grünes Licht für neue Indikation
BYD-Aktie fällt: Tesla-Rivale meldet sinkende Umsätze
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

35.06
CHF
0.88
CHF
2.57 %
09:07:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 07:33:11

Bayer Overweight

Bayer
35.39 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte am 12. Mai ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren berichten und die Jahresziele bestätigen, schrieb Charles Pitman-King in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bereits am 27. April stehe die mündliche Verhandlung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen im Fokus. Hier dürfte die Interpretation der Gerichtseinschätzung durch Bayer noch wichtiger sein als diese allein./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 22:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.29 € 		Abst. Kursziel*:
25.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:33 Bayer Overweight Barclays Capital
26.03.26 Bayer Buy UBS AG
16.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
16.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Bayer Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 34.18 0.37% Bayer