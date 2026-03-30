Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte am 12. Mai ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren berichten und die Jahresziele bestätigen, schrieb Charles Pitman-King in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bereits am 27. April stehe die mündliche Verhandlung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen im Fokus. Hier dürfte die Interpretation der Gerichtseinschätzung durch Bayer noch wichtiger sein als diese allein./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.29 €
|
Abst. Kursziel*:
25.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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