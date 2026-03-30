LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte am 12. Mai ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren berichten und die Jahresziele bestätigen, schrieb Charles Pitman-King in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bereits am 27. April stehe die mündliche Verhandlung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen im Fokus. Hier dürfte die Interpretation der Gerichtseinschätzung durch Bayer noch wichtiger sein als diese allein./rob/gl/ag;