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Kooperation ausgebaut 30.03.2026 08:21:29

KI-Offensive bei Eli Lilly: Was der Insilico-Deal für die Novo Nordisk-Aktie bedeutet

KI-Offensive bei Eli Lilly: Was der Insilico-Deal für die Novo Nordisk-Aktie bedeutet

Eli Lilly baut seine KI-Strategie massiv aus. Ein milliardenschwerer Deal zeigt, wie stark künstliche Intelligenz die Arzneimittelentwicklung verändern könnte.

• Dealvolumen bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar, stark erfolgsabhängig
• KI soll Wirkstoffentwicklung deutlich beschleunigen
• Fokus auf präklinische orale Medikamente

Die Kooperation zwischen dem US-Pharma-Schwergewicht Eli Lilly und dem Spezialisten Insilico Medicine geht in die nächste Phase. Was als Software-Lizenzierung begann, entwickelt sich nun zu einer milliardenschweren Partnerschaft. Das Ziel ist klar: Wirkstoffe sollen nicht mehr über Jahre im Labor gesucht, sondern mittels generativer KI in Rekordzeit am Computer entworfen werden.

Ein Rahmenvertrag mit hohen Erfolgsprämien

Wie aus der aktuellen Börsenmitteilung hervorgeht, hat der neue Deal ein potenzielles Gesamtvolumen von bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar. Davon fliessen 115 Millionen US-Dollar als Vorauszahlung direkt an Insilico. Der Grossteil der Summe ist jedoch an strikte Meilensteine gekoppelt - Geld gibt es also nur, wenn die Forschung messbare Erfolge in der Klinik und bei der späteren Zulassung liefert. Eli Lilly sichert sich im Gegenzug die weltweiten Exklusivrechte an den daraus resultierenden oralen Medikamenten.

Turbo-Modus für die Wirkstoffsuche

Technisches Herzstück der Allianz ist die Plattform "Pharma.AI". Diese nutzt Deep-Learning-Verfahren, um biologische Zielstrukturen im Körper zu analysieren und passende Moleküle digital zu konstruieren. Der Zeitvorteil ist enorm: Während klassische Verfahren oft bis zu sechs Jahre brauchen, um einen vielversprechenden Kandidaten für die klinische Phase zu finden, hat Insilico diesen Prozess bereits mehrfach auf unter 18 Monate gedrückt. Eli Lilly bringt nun die nötige Schlagkraft mit, um diese digitalen Entwürfe durch die teuren globalen Studien zu schleusen.

Druck auf Novo Nordisk nimmt zu

Der Deal ist auch eine Kampfansage an den dänischen Konkurrenten Novo Nordisk. Beide Unternehmen liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen im boomenden Markt für Abnehm- und Diabetespräparate. Während Novo Nordisk mit Wegovy aktuell den Standard setzt, zielt Eli Lilly mit der KI-Unterstützung auf die nächste Generation ab. Ein besonderer Fokus liegt auf Medikamenten in Tablettenform. Der Deal ist nicht deshalb wichtig, weil er Novo Nordisk sofort trifft, sondern weil er Lillys Innovations- und Pipeline-Story im GLP-1-/Adipositas-Wettbewerb stärkt. Sollte Eli Lilly hier durch die KI-gestützte Entwicklung schneller marktreife Ergebnisse liefern als Novo Nordisk, könnte sich das Machtgefüge bei den GLP-1-Therapien verschieben.

So reagieren die Aktien

Dass die Märkte das Potenzial der Partnerschaft ernst nehmen, zeigte sich unmittelbar nach der Bekanntgabe: Die in Hongkong gelistete Aktie von Insilico legte zuletzt um 3,06 Prozent auf 58,95 HKD zu. Eli Lilly hatte am Freitag an der NYSE mit einem Abschlag von 2,09 Prozent bei 878,24 US-Dollar geschlossen. Ob die jüngsten Entwicklungen den Kurs wieder anschieben, bleibt abzuwarten. Für Eli Lilly ist die Kooperation mehr als nur ein technologisches Experiment; es ist der Versuch, die eigene Medikamenten-Pipeline langfristig gegen Patentrecht-Enden und Konkurrenzdruck abzusichern. Der Fokus auf orale Wirkstoffe könnte sich dabei als der entscheidende Hebel erweisen, um Patienten die unangenehmen Injektionen zu ersparen und so Marktanteile zu gewinnen.

Novo Nordisk-Anleger reagieren vorbörslich auf Tradegate noch weitgehend gelassen: Die Aktie gewinnt rund 1,5 Prozent an Wert. Dennoch steht fest: Novo braucht starke eigene Daten. Wenn orale GLP-1s tatsächlich zu einem grossen Marktsegment werden, wird der Wettbewerb zwischen Novo und Lilly nicht nur über Injektionen, sondern auch über Pillen entschieden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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