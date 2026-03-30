Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
30.03.2026 07:45:08
Grand City Properties Neutral
Grand City Properties
7.95 CHF -0.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,80 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.68 €
|
Abst. Kursziel*:
22.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.98%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|07:45
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
