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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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09.10.2026 16:23:27

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 255 auf 252 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal sowie zusätzliche Kosten im Offshore-Bereich hätten die Aktie zuletzt zwar belastet. Analyst Lucas Ferhani sieht jedoch laut einer am Freitag vorliegenden Studie als Folge davon eine deutlich bessere Ausgangslage für das vierte Quartal des Windkraftanlagenbauers./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
252.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
189.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
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16:23 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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