Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 255 auf 252 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal sowie zusätzliche Kosten im Offshore-Bereich hätten die Aktie zuletzt zwar belastet. Analyst Lucas Ferhani sieht jedoch laut einer am Freitag vorliegenden Studie als Folge davon eine deutlich bessere Ausgangslage für das vierte Quartal des Windkraftanlagenbauers./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
252.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
189.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.06.26
|Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|16:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|23.44
|1.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:23
|
Jefferies & Company Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|16:22
|
Jefferies & Company Inc.
Knorr-Bremse Buy
|14:57
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:57
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|14:37
|
RBC Capital Markets
SpaceX Outperform
|14:36
|
RBC Capital Markets
Alphabet A Outperform
|14:08
|
DZ BANK
arGEN-X Kaufen