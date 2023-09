HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach dem Investorentag des Biokraftstoffherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Investitionen in weiteres Wachstum dürften das operative Ergebnis (Ebitda) von Verbio mittelfristig verdreifachen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;