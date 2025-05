NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe die Erwartungen wegen einer geringeren Profitabilität im Biodieselgeschäft etwas verfehlt, schrieb Constantin Hesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das schwierige Marktumfeld für Biokraftsstoffe habe Bestand. Da das Unternehmen für das Jahr nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der bisherigen Zielspanne rechne, dürften die Konsensschätzungen nochmals um 25 bis 30 Prozent sinken./gl/la;