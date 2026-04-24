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24.04.2026 13:15:32
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.80 €
|
Abst. Kursziel*:
1.85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.52%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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