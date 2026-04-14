Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial - gerade im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Valeo./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
10.98 €
|
Abst. Kursziel*:
0.18%
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Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
11.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
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