SMI 13'184 -0.3%  SPI 18'253 -0.3%  Dow 49'384 0.6%  DAX 24'855 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5'941 -0.3%  Gold 4'924 -0.3%  Bitcoin 70'437 -0.2%  Dollar 0.7903 0.1%  Öl 64.7 0.4% 
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

12.28
EUR
0.04
EUR
0.29 %
09:44:10
BMN
23.01.2026 08:17:44

Valeo SA Hold

Valeo
12.28 EUR 0.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 11,35 auf 10,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11.61 € 		Abst. Kursziel*:
-8.74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.68%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

