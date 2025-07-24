TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.77CHF
3.24CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
09.10.2025 17:54:00
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.70 €
|
Abst. Kursziel*:
19.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.30%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
