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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Kriegs-Folge 03.05.2026 21:27:00

Spritpreis-Deckel in Frankreich verlängert: TotalEnergies-Aktie im Blick

Spritpreis-Deckel in Frankreich verlängert: TotalEnergies-Aktie im Blick

Der Energiekonzern Totalenergies hat für sein Tankstellennetz in Frankreich ein Festhalten an seinem Spritpreis-Deckel angekündigt, solange die Krise im Nahen Osten infolge des Iran-Kriegs andauert.

TotalEnergies
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Für den Monat Mai werde der Preis für Benzin auf 1,99 Euro und der für Diesel auf 2,25 Euro pro Liter gedeckelt, teilte TotalEnergies in Paris mit.

Diese Höchstpreise wendet der Konzern bereits seit dem 8. April an seinen 3'300 Tankstellen in Frankreich an. Während der langen Wochenenden rund um den 1. Mai und den 8. Mai (Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs) wird der Preis für Diesel auf 2,09 Euro gedeckelt. Bei einer günstigen Entwicklung der internationalen Ölpreise verpflichte sich das Unternehmen, jede Preissenkung bei Diesel und Benzin unverzüglich weiterzugeben, teilte Total weiter mit.

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hatte den französischen Energieriesen am Vortag mit klaren Worten aufgerufen, die Verbraucher an seinen angesichts der Energiekrise kräftig gestiegenen Gewinnen "auf schnellem und einfachem Weg" teilhaben zu lassen. Der Premier reagierte auf die Vorlage der Quartalszahlen von Total, das seinen Gewinn im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal um 50 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro steigerte.

/evs/DP/men

PARIS (awp international)

Weitere Links:

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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com