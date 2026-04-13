TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Diskussionen vor allem um den Iran-Krieg gedreht, schrieb Henri Patricot am Montag nach einer Roadshow mit dem Management in der Schweiz. Die Öl- und Gasproduktion sei um etwa 15 Prozent gesunken angesichts der Blockade der Straße von Hormus. Ansonsten liefen allerdings alle Projekte plangemäß./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.60 €
|
Abst. Kursziel*:
11.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.81%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11:20
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|73.58
|1.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:22
|
UBS AG
Ahold Delhaize Neutral
|11:21
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|11:20
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|10:33
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|10:32
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|10:28
|
UBS AG
ASML NV Buy
|10:24
|
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight