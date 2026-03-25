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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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27.03.2026 14:31:56

TotalEnergies Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Mark Wilson berichtete in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas. Die vorteilhaften Eigenschaften seien hervorgehoben worden. In der Präsentation sei auch auf die Situation im Nahen Osten eingegangen worden - mit dem Hinweis, dass es bislang nur marginale Auswirkungen der gedrosselten Produktion in Katar und den Vereinigten Arabischen Emirate gebe./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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