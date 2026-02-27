SoundHound-Aktie fester: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz

Für SoundHound AI ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,10 US-Dollar, nachdem vor Jahresfrist noch ein EPS von -0,69 US-Dollar angefallen war. Damit schnitt SoundHound im abgelaufenen Jahresviertel besser ab als erwartet: Die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf einen Verlust von 0,097 US-Dollar je Aktie belaufen.

Der Umsatz lag daneben im Berichtsquartal bei 55,1 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahreswert von 34,5 Millionen US-Dollar und Analystenschätzungen von 54,0 Millionen US-Dollar.

Die Gesamtjahresbilanz von SoundHound

Im Gesamtjahr 2025 kam bei dem KI-Unternehmen ein Minus von 0,03 US-Dollar je Aktie zustande. Hier hatten Analysten zuvor ein EPS von -0,23 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Vorjahreswert bei -1,04 US-Dollar gelegen hatten. Der Umsatz entwickelte sich daneben von 84,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 168,9 Millionen US-Dollar nach oben. Prognostiziert hatten die Analysten hier im Vorfeld einen Sprung auf 167,8 Millionen US-Dollar.

"Angesichts der massiven Umwälzungen durch KI im traditionellen Softwarebereich suchen Unternehmen nach Partnerschaften mit KI-Experten, die ihnen zum Erfolg in der neuen Ära verhelfen können. Dies beschert SoundHound Rückenwind", so Keyvan Mohajer, CEO und Mitgründer von SoundHound AI im Rahmen der Pressemitteilung des Unternehmens. "Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Alle wichtigen Gewinnkennzahlen stiegen, und im letzten Quartal konnten wir dank der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Lösungen für Unternehmen eine Rekordzahl an Kundenverträgen abschliessen", betont der Firmenmanager.

Die SoundHound AI-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 1,22 Prozent fester bei 9,16 US-Dollar, nachdem sie in einer ersten Reaktion noch nachgegeben hatte.

Redaktion finanzen.ch