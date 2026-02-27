SoundHound AI Aktie 118615823 / US8361001071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanzpräsentation
|
27.02.2026 15:39:00
SoundHound-Aktie fester: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
Das KI-Unternehmen SoundHound hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bilanz vorgelegt. So liefen die Geschäfte zuletzt.
Der Umsatz lag daneben im Berichtsquartal bei 55,1 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahreswert von 34,5 Millionen US-Dollar und Analystenschätzungen von 54,0 Millionen US-Dollar.
Die Gesamtjahresbilanz von SoundHound
Im Gesamtjahr 2025 kam bei dem KI-Unternehmen ein Minus von 0,03 US-Dollar je Aktie zustande. Hier hatten Analysten zuvor ein EPS von -0,23 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Vorjahreswert bei -1,04 US-Dollar gelegen hatten. Der Umsatz entwickelte sich daneben von 84,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 168,9 Millionen US-Dollar nach oben. Prognostiziert hatten die Analysten hier im Vorfeld einen Sprung auf 167,8 Millionen US-Dollar.
"Angesichts der massiven Umwälzungen durch KI im traditionellen Softwarebereich suchen Unternehmen nach Partnerschaften mit KI-Experten, die ihnen zum Erfolg in der neuen Ära verhelfen können. Dies beschert SoundHound Rückenwind", so Keyvan Mohajer, CEO und Mitgründer von SoundHound AI im Rahmen der Pressemitteilung des Unternehmens. "Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Alle wichtigen Gewinnkennzahlen stiegen, und im letzten Quartal konnten wir dank der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Lösungen für Unternehmen eine Rekordzahl an Kundenverträgen abschliessen", betont der Firmenmanager.
Die SoundHound AI-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 1,22 Prozent fester bei 9,16 US-Dollar, nachdem sie in einer ersten Reaktion noch nachgegeben hatte.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SoundHound AI
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.12.25
|Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln (finanzen.ch)
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie wechselt ins Plus: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber (finanzen.ch)
|
06.11.25