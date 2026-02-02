Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 -0.8%  SPI 18’434 -0.8%  Dow 48’908.7200 -1.2%  DAX 24’419 -0.3%  Euro 0.9 0.1%  EStoxx50 5’911 -0.2%  Gold 4’859 1.7%  Bitcoin 50’425 3.1%  Dollar 0.7785 0.1%  Öl 68.4 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
VW-Aktie rot: UAW-Forderungen in Tennessee angenommen
Suche...
Plus500 Depot

tonies Aktie 111333150 / LU2333563281

10.96
EUR
0.06
EUR
0.55 %
09:54:35
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 08:51:44

tonies Buy

tonies
10.96 EUR 0.55%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller der Toniebox und Figuren habe überraschend stark abgeschnitten und sei dabei in allen Regionen stark gewachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Die positive Gewinndynamik dürfte andauern./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: tonies Buy
Unternehmen:
tonies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.88 € 		Abst. Kursziel*:
33.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.30%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse