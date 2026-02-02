tonies 10.96 EUR 0.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller der Toniebox und Figuren habe überraschend stark abgeschnitten und sei dabei in allen Regionen stark gewachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Die positive Gewinndynamik dürfte andauern./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.