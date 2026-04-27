thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht den Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone auch enorm positiv für Thyssenkrupp, die noch gut 16 Prozent am Unternehmen halten. In der Bilanz stehe die Beteiligung mit einem Wert von 1,1 Milliarden, nun winke aber ein Wertzuwachs von rund 3,3 Milliarden Euro in bar und Kone-Aktien, schrieb der Experte am Mittwoch. Alleine damit würden etwa 60 Prozent des Marktwerts von Thyssenkrupp vom Dienstagabend abgedeckt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.55 €
|
Abst. Kursziel*:
5.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.11%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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