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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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14.04.2026 08:36:50

Tesla Neutral

Tesla
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 352.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 352.42 		Abst. Kursziel*:
-0.12%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 352.38 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
Analyst Name::
Joseph Spak 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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