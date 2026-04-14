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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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15.04.2026 10:35:01

Tesla Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 364.20 		Abst. Kursziel*:
-1.15%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 364.18 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
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10:35 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Tesla Neutral UBS AG
09.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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