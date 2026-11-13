Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Talanx von 132 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen seien erwartungsgemäß stark gewesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Hohe bilanzielle Puffer und eine steigende Kapitalanlagerendite sollten für die Preiserosion in den Segmenten Corporate & Specialty sowie Schaden-Rückversicherung kompensieren."/rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Kaufen
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
132.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
132.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Talanx-Aktie im Plus: Versicherer erwartet für 2026 noch mehr Gewinn und peilt für 2027 Milliardenziel an (AWP)
|
12.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Talanx erhöht Ausblick und will Gewinn 2027 weiter steigern (Dow Jones)
|
11.11.26
|Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Talanx AG
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|122.20
|2.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:15
|
DZ BANK
Knorr-Bremse Halten
|13:14
|
DZ BANK
Bechtle Kaufen
|13:14
|
DZ BANK
Talanx Kaufen
|13:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProCredit Buy
|11:47
|
DZ BANK
CANCOM Kaufen
|11:42
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|11:17
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight