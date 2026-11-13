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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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13.11.2026 13:14:35

Talanx Kaufen

Talanx
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Talanx von 132 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen seien erwartungsgemäß stark gewesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Hohe bilanzielle Puffer und eine steigende Kapitalanlagerendite sollten für die Preiserosion in den Segmenten Corporate & Specialty sowie Schaden-Rückversicherung kompensieren."/rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Kaufen
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
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13:14 Talanx Kaufen DZ BANK
12.11.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
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