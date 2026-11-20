Talanx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 29.66 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 337.154 Talanx-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Talanx-Anteile wären am 19.11.2026 44’200.94 EUR wert, da der Schlussstand 131.10 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 342.01 Prozent gleich.

Talanx erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Papiere an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19.05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch