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|Profitable Talanx-Anlage?
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27.11.2026 10:02:31
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 27.11.2025 wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 111.70 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.895 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 120.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 134.70 EUR belief. Mit einer Performance von +20.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 34.22 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19.05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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