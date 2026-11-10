TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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11.11.2026 09:07:19
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
10.63 CHF -1.36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der erste Ausblick für 2027 des Immobilienkonzerns liege unter den Erwartungen, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings sei der Ausblick für 2026 zuversichtlicher geworden./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.60 €
|
Abst. Kursziel*:
20.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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