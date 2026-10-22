TAG Immobilien 10.50 CHF 1.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer gemeinsamen Roadshow in Helsinki und Stockholm mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. TAG habe von einer guten Entwicklung der polnischen Aktivitäten gesprochen und sehe hier noch weiteres Potenzial, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Er hält TAG angesichts einer bereits niedrigen Verschuldung und des stabilen Ertragsprofils strategisch für gut positioniert, um mit guten Kapitaleinsatz-Entscheidungen den aus seiner Sicht unverdienten Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.