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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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23.10.2026 13:56:15

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer gemeinsamen Roadshow in Helsinki und Stockholm mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. TAG habe von einer guten Entwicklung der polnischen Aktivitäten gesprochen und sehe hier noch weiteres Potenzial, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Er hält TAG angesichts einer bereits niedrigen Verschuldung und des stabilen Ertragsprofils strategisch für gut positioniert, um mit guten Kapitaleinsatz-Entscheidungen den aus seiner Sicht unverdienten Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.36 € 		Abst. Kursziel*:
76.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75.59%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
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13:56 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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