NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Dossmann sah am Dienstag Positives und weniger Positives im Bericht des Immobilienkonzerns. Sie lobte etwa des operativen Gewinn (FFO I) und die Ziele für das neue Jahr. Für weniger gut hält sie das nur stabil gebliebene flächenbereinigte Wachstum in Deutschland sowie auch, dass der Leerstand auf dem Heimatmarkt erneut leicht gestiegen sei./ck/rob/ag;