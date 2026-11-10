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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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10.11.2026 09:22:36

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
10.95 CHF -0.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Dossmann sah am Dienstag Positives und weniger Positives im Bericht des Immobilienkonzerns. Sie lobte etwa des operativen Gewinn (FFO I) und die Ziele für das neue Jahr. Für weniger gut hält sie das nur stabil gebliebene flächenbereinigte Wachstum in Deutschland sowie auch, dass der Leerstand auf dem Heimatmarkt erneut leicht gestiegen sei./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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9.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.79%
Analyst Name::
Stephanie Dossmann 		KGV*:
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