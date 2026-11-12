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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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12.11.2026 13:58:41

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14,30 auf 14 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch Anpassungen an seinen Prognosen für den polnischen ROBYG-Minderheitsanteil vor und legte geringere Akquisitionsannahmen zugrunde. Er lobte allerdings grundsätzlich den robusten Wachstumsmotor Polen und die solide Bilanz./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.31 € 		Abst. Kursziel*:
23.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.21%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
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