TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14,30 auf 14 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch Anpassungen an seinen Prognosen für den polnischen ROBYG-Minderheitsanteil vor und legte geringere Akquisitionsannahmen zugrunde. Er lobte allerdings grundsätzlich den robusten Wachstumsmotor Polen und die solide Bilanz./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.31 €
|
Abst. Kursziel*:
23.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.21%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
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