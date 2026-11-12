TAG Immobilien 10.67 CHF 1.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14,30 auf 14 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch Anpassungen an seinen Prognosen für den polnischen ROBYG-Minderheitsanteil vor und legte geringere Akquisitionsannahmen zugrunde. Er lobte allerdings grundsätzlich den robusten Wachstumsmotor Polen und die solide Bilanz./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:44 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.