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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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19.10.2026
SWX
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20.10.2026 07:28:09

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
9.65 CHF 0.37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
14.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.38 € 		Abst. Kursziel*:
37.76%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
10.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.42%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
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