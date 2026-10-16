TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer Roadshow in Frankfurt mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe einer seiner Favoriten, und der Immobilienkonzern sei innerhalb der Branche am besten positioniert, schrieb Kai Klose am Freitag. Ungeachtet der Anlegersorgen bei Wohnimmobilientiteln wegen der steigenden Zinsen halte er die zuletzt nicht mehr überdurchschnittliche Kursentwicklung für unbegründet./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.44 €
|
Abst. Kursziel*:
91.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.57%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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