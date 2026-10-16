TAG Immobilien 9.68 CHF -1.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer Roadshow in Frankfurt mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe einer seiner Favoriten, und der Immobilienkonzern sei innerhalb der Branche am besten positioniert, schrieb Kai Klose am Freitag. Ungeachtet der Anlegersorgen bei Wohnimmobilientiteln wegen der steigenden Zinsen halte er die zuletzt nicht mehr überdurchschnittliche Kursentwicklung für unbegründet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.