LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise vor den am 25. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 100 auf 110 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Analystin Amy Lian aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie über europäische Spezialchemieunternehmen ihre Schätzungen. Für den Aromen- und Duftstoffhersteller rechnet sie mit einem soliden Quartalsbericht./ck/he;