ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.94 € 		Abst. Kursziel*:
28.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.34%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

