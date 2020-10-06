Symrise 70.84 CHF -5.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.