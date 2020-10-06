Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
28.10.2025 13:14:29
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.94 €
|
Abst. Kursziel*:
28.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.34%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
