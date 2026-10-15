HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Aufträge dürften zugelegt, die Auslieferungen indes stagniert haben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick auf die Zahlen des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal. Die Nachfrage-Situation weise auf starkes Wachstum und Margenverbesserungen hin, sobald das Übergangsjahr der Vergangenheit angehören werde. Dies gebe Zuversicht, weshalb sie weiter zum Kauf rate./rob/ajx/stk;