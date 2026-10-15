SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Aufträge dürften zugelegt, die Auslieferungen indes stagniert haben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick auf die Zahlen des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal. Die Nachfrage-Situation weise auf starkes Wachstum und Margenverbesserungen hin, sobald das Übergangsjahr der Vergangenheit angehören werde. Dies gebe Zuversicht, weshalb sie weiter zum Kauf rate./rob/ajx/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.75 €
|
Abst. Kursziel*:
102.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
117.96%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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