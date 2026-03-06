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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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07.04.2026 07:32:35

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
46.60 CHF -0.21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe zwar für dieses Jahr einen Rückgang der Umsätze und operativen Margen prognostiziert, dies spiegele jedoch die Auftragsentwicklung und die Kapazitätspläne wider, die für 2025 festgelegt worden seien, schrieb Janardan Menon am Montag im Nachgang zu den Ende März vorgelegten Jahreszahlen. Er sieht 2026 als Übergangsjahr mit sich verbessernden Grundtendenzen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.42 € 		Abst. Kursziel*:
6.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.17%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
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07:32 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
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