SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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31.03.2026 11:01:40
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
44.23 CHF -1.38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gesunkene Aktienkurs eröffne eine Einstiegsgelegenheit, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten im ersten Quartal eine starke Dynamik erreicht./mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
28.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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