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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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31.03.2026 10:43:09

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Neustart der Erwartungen des Ausrüsters der Chip-Branche sei begrüßenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe die Investoren wiederholt auf 2026 als Jahr des Übergangs hingewiesen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.42 € 		Abst. Kursziel*:
13.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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