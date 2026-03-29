SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
43.80CHF
-2.32CHF
-5.03 %
12:36:32
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.03.2026 10:43:09
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
44.31 CHF -1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Neustart der Erwartungen des Ausrüsters der Chip-Branche sei begrüßenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe die Investoren wiederholt auf 2026 als Jahr des Übergangs hingewiesen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
13.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)