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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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30.03.2026 08:58:01

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
46.09 CHF -3.67%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann am Montag. Der Margenausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß vorsichtig./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.74 € 		Abst. Kursziel*:
42.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.48%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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