Ströer 34.63 CHF 0.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einem Update zur Unternehmensgruppe durch Finanzvorstand Henning Gieseke auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH Media) bleibe ein Lichtblick, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gieseke habe dessen starkes Potenzial betont sowie den Fokus des Managements darauf. Er habe sich auch über die laufenden Bemühungen zum Verkauf von Randgeschäften geäußert samt den damit verbundenen Herausforderungen./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.