Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einem Update zur Unternehmensgruppe durch Finanzvorstand Henning Gieseke auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH Media) bleibe ein Lichtblick, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gieseke habe dessen starkes Potenzial betont sowie den Fokus des Managements darauf. Er habe sich auch über die laufenden Bemühungen zum Verkauf von Randgeschäften geäußert samt den damit verbundenen Herausforderungen./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.86 €
|
Abst. Kursziel*:
37.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.28%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
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