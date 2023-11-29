|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 08:53:49
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach Geschäftszahlen von 67 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Werbedienstleister sei etwas aus dem Gleis geraten, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen aber wieder zurück in die Spur finden./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.35%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
13.08.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Ströer-Aktie schwach: Ströer hofft nach Umsatzminus auf starkes Schlussquartal (Dow Jones)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Ströer hält nach enttäuschendem Quartal an Ausblick fest - Aktie fällt (AWP)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
07.08.25
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.25
|EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)