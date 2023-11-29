Ströer 51.12 CHF 27.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, das zweite Quartal und der Ausblick des Werbekonzerns seien schwach ausgefallen. Der Experte hält es aber für wahrscheinlich, dass die Gewinnentwicklung ihren Tiefpunkt durchschritten hat./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.