51.12
CHF
11.09
CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
Ströer
51.12 CHF 27.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, das zweite Quartal und der Ausblick des Werbekonzerns seien schwach ausgefallen. Der Experte hält es aber für wahrscheinlich, dass die Gewinnentwicklung ihren Tiefpunkt durchschritten hat./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.65 € 		Abst. Kursziel*:
84.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80.25%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse