08.09.2025 09:30:06
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, das zweite Quartal und der Ausblick des Werbekonzerns seien schwach ausgefallen. Der Experte hält es aber für wahrscheinlich, dass die Gewinnentwicklung ihren Tiefpunkt durchschritten hat./rob/tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.65 €
|
Abst. Kursziel*:
84.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80.25%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.ch)
|
04.09.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.25