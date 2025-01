NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker kürzte in seinem Ausblick am Montag die Schätzungen für das laufende Jahr um etwa drei Prozent. Mit Blick auf das erste Geschäftsquartal liege er jedoch um fünf Prozent über den Konsensschätzungen für den Hersteller von Gasdruckfedern./bek/ag;