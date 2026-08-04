Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den vergangenen 18 Monaten habe sich der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Branchentiteln am schlechtesten entwickelt, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Der jüngste Ausverkauf der Papiere des Autozulieferers stehe aber nicht in Relation zur Nachrichtenlage. Ein erwartet schwaches viertes Quartal könne zur Talsohle werden./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.80 €
|
Abst. Kursziel*:
115.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.92%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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