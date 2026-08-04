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Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

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04.08.2026 12:18:52

Stabilus SE Buy

Stabilus
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den vergangenen 18 Monaten habe sich der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Branchentiteln am schlechtesten entwickelt, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Der jüngste Ausverkauf der Papiere des Autozulieferers stehe aber nicht in Relation zur Nachrichtenlage. Ein erwartet schwaches viertes Quartal könne zur Talsohle werden./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.80 € 		Abst. Kursziel*:
115.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
114.92%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse