Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’390 0.3%  SPI 20’225 0.3%  Dow 52’485 0.5%  DAX 26’003 1.5%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 6’423 1.0%  Gold 4’050 0.2%  Bitcoin 50’586 -1.2%  Dollar 0.8083 0.1%  Öl 83.7 -7.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Fusion mit T-Mobile US gerät laut Bericht ins Stocken
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Brenntag-Aktie im Plus dank Woojin-Übernahme
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Commerzbank-Aktie im Plus: Führung gibt sich im UniCredit-Machtkampf offenbar geschlagen
Suche...

Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

13.95
CHF
0.70
CHF
5.25 %
11:38:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 10:41:49

Stabilus SE Outperform

Stabilus
13.96 CHF 5.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Stephen Reitman schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass Übernahmeaktivitäten einen negativen Einfluss auf das Umsatzwachstum gehabt hätten. Was die im Juli schon konkretisierten Jahres-Zielspannen betrifft, sieht er den Analystenkonsens beim Umsatz und der bereinigten operativen Marge (Ebit) mit 1,18 Milliarden Euro beziehungsweise 10,6 Prozent etwas über den aktuellen Prognosen./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stabilus SE Outperform
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
14.80 € 		Abst. Kursziel*:
89.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
14.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87.17%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stabilus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen