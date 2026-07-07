SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SpaceX mit "Outperform" und einem Kursziel von 239 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmens hänge maßgeblich vom Erfolg seiner Raketen-Startkapazitäten ab, wobei die Wertschöpfung vor allem durch KI-Anwendungen in orbitalen Rechenzentren generiert werde, schrieb Douglas S. Harned in seiner am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zu den Kernrisiken zählt er den Hochlauf der Starship-Starts, die Verfügbarkeit von Halbleitern sowie die langfristige Nachfrage nach Rechenleistung./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 239.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
137.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 160.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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