Siltronic 67.56 CHF 5.99% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Kursrally dürften die mauen Signale zum Gesamtjahr die Aktien des Waferherstellers wohl eher belasten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.