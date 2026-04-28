Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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29.04.2026 12:07:41
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Kursrally dürften die mauen Signale zum Gesamtjahr die Aktien des Waferherstellers wohl eher belasten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.81%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|18.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
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