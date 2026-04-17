Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass Siemens das Szenario eines längeren Abspaltungsprozesses für den Medizintechnikkonzern bestätigt habe, dürfte die Anleger enttäuschen, auch wenn viele mit Blick auf den Alternativplan eines schnelleren Ablaufs skeptisch gewesen seien, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Wenn das Unternehmen die für das zweite Halbjahr avisierte Umsatz- und Margenverbesserung schaffe, könnte das den Aktienkurs aber mittelfristig unterstützen./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38.35 €
|
Abst. Kursziel*:
43.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.23%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
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