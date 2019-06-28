Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern verzeichne bisher ein frustrierendes Jahr 2025, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operative Fortschritte würden durch exogene Faktoren wie Zölle, das China-Geschäft und einen möglichen Anteilsverkauf durch die Muttergesellschaft Siemens überschattet. England sieht aber auch strukturelle und produktbezogene Treiber, die das mittelfristige Wachstum begünstigen dürften./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.86 €
|
Abst. Kursziel*:
19.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
