Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’043 0.4%  SPI 16’755 0.4%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’648 1.2%  Euro 0.9329 0.1%  EStoxx50 5’443 1.4%  Gold 3’668 0.2%  Bitcoin 92’455 0.7%  Dollar 0.7879 -0.1%  Öl 67.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal
Plug Power-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Devisen im Blick: So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro
Growth-Case oder Blasengefahr? NVIDIA-Aktie bleibt eine der spannendsten Wachstumsstories
Suche...
200.- Saxo-Deal

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.92
CHF
-0.81
CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 10:40:05

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
44.61 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern verzeichne bisher ein frustrierendes Jahr 2025, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operative Fortschritte würden durch exogene Faktoren wie Zölle, das China-Geschäft und einen möglichen Anteilsverkauf durch die Muttergesellschaft Siemens überschattet. England sieht aber auch strukturelle und produktbezogene Treiber, die das mittelfristige Wachstum begünstigen dürften./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.86 € 		Abst. Kursziel*:
19.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten