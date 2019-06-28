Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.92
CHF
-0.81
CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
10.09.2025 22:05:14

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
45.35 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Kreise-Bericht über einen möglichen Verkauf des Diagnostikbereichs auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der im Raum stehende Verkaufspreise scheine die durchwachsene Geschäftsentwicklung der Sparte angemessen zu reflektieren, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich blickt der Analyst positiv auf den Medizintechnikkonzern. Es stünden Kurstreiber an./rob/mis/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.94 € 		Abst. Kursziel*:
25.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.15%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

