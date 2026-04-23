Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’248 1.4%  SPI 18’706 1.2%  Dow 49’294 -0.4%  DAX 24’155 -0.2%  Euro 0.9188 0.0%  EStoxx50 5’895 -0.2%  Gold 4’698 -0.9%  Bitcoin 61’150 -0.4%  Dollar 0.7863 0.3%  Öl 105.8 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Roche1203204ABB1222171Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise?
Hapag-Lloyd-Aktie: Strasse von Hormus wird weiterhin gemieden
Kaum Bewegung: Franken, Euro und US-Dollar im Blick
Gegen die Frankenstärke: SNB-Vize sieht Erfolg bei Deviseninterventionen
American Airlines-Aktie dennoch in Grün: Gewinnziel gesenkt
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

164.88
CHF
5.04
CHF
3.15 %
17:35:37
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 20:57:58

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
168.22 CHF 3.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 kompensierten den Eindruck, dass die vorläufigen Ergebnisse die Erwartungen währungsbedingt verfehlt hätten, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Auftragseingangs- und Cashflow-Entwicklungen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
181.43 € 		Abst. Kursziel*:
10.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
187.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.84%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten