NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Vom Kapitalmarkttag am 25. März erwarte er, dass der Ölkonzern an seiner Kostendisziplin festhalten, Veränderungen an seiner Ausschüttungspolitik vornehmen und möglicherweise die Dividende anheben werde, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die vergleichsweise niedrige Dividendenrendite begrenze aber das Aufwertungspotenzial./gl/mis;