ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe verbesserte Entwicklungen im Upstream-Geschäft aufgezeigt, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mit seiner Schätzung für den Nettogewinn in diesem Segment liege er nun 27 Prozent über dem Konsens./mf/tih;