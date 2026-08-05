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SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301

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06.08.2026 09:40:38

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Graphit- und Karbonspezialist habe von Kompensationszahlungen von Halbleiterherstellern profitiert. Operativ betrachtet, liege der Umsatz um 15 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.98 € 		Abst. Kursziel*:
25.63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.76%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
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